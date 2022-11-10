20-летний Штрикер одержал третью победу подряд на молодёжном Итоговом турнире

Швейцарский теннисист Доминик Штрикер выиграл третий матч подряд на Итоговом турнире ATP, который проходит с 8 по 12 ноября в Турине (Италия). В заключительном туре группового этапа он расправился с представителем Китайского Тайбэя Чун Син Цена. Встреча проходила на стадионе «ПалаЛидо. Алльянц Клауд Корт» на хардовом покрытии.

Штрикер оказался сильнее своего соперника со счётом 4:2, 4:1, 4:2. Швейцарец выполнил пять подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету его соперника ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

На молодёжном Итоговом турнире Штрикер уже успел одолеть представителя Великобритании Джека Дрэйпера и итальянца Лоренцо Музетти. Отметим, что за два матча швейцарец провёл восемь cетов (прим. — на молодёжном Итоговом необходимо выиграть четыре гейма), в которых сыграл восемь тай-брейков. С Дрэйпером он расправился в трёх партиях, а с Музетти — в пяти.