20-летний Штрикер одержал третью победу подряд на молодёжном Итоговом турнире

Швейцарский теннисист Доминик Штрикер выиграл третий матч подряд на Итоговом турнире ATP, который проходит с 8 по 12 ноября в Турине (Италия). В заключительном туре группового этапа он расправился с представителем Китайского Тайбэя Чун Син Цена. Встреча проходила на стадионе «ПалаЛидо. Алльянц Клауд Корт» на хардовом покрытии.
Штрикер оказался сильнее своего соперника со счётом 4:2, 4:1, 4:2. Швейцарец выполнил пять подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету его соперника ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.
На молодёжном Итоговом турнире Штрикер уже успел одолеть представителя Великобритании Джека Дрэйпера и итальянца Лоренцо Музетти. Отметим, что за два матча швейцарец провёл восемь cетов (прим. — на молодёжном Итоговом необходимо выиграть четыре гейма), в которых сыграл восемь тай-брейков. С Дрэйпером он расправился в трёх партиях, а с Музетти — в пяти.
- 10 ноября 2022
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