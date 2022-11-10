Великобритания переиграла Испанию на Кубке Билли Джин Кинг, Австралия вышла в полуфинал

Сборная Великобритании уверенно переиграла испанских теннисисток на групповом этапе Кубка Билли Джин Кинг. Британские спортсменки одержали две победы в двух матчах одиночного разряда.

Хитер Уотсон отдала лишь два гейма Нурии Париззас-Диас — 6:0, 6:2, а Хэрриет Дарт одолела Паулу Бадосу — 6:3, 6:4. Таким образом, парный матч между этими командами уже не несёт турнирного значения.

Также ранее в полуфинал соревнований вышла сборная Австралии, обыгравшая Бельгию. Сторм Сандерс расправилась с Элисон Ван Эйтванк – 6:2, 6:2, Айла Томлянович на отказе прошла Элисе Мертенс – 4:6, 6:4, 3:0. В парном противостоянии Сторм Сандерс и Саманта Стосур переиграли Кирстен Флипкенс и Исалин Бонавентюр – 6:4, 6:3.