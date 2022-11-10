Определились полуфинальные пары молодёжного Итогового турнира ATP

Британский теннисист Джек Дрэйпер одолел представителя Италии Лоренцо Музетти и вышел в полуфинал молодёжного Итогового турнира ATP. Встреча проходила на стадионе «ПалаЛидо. Алльянц Клауд Корт» на хардовом покрытии. Продолжительность матча составила 58 минут.
Дрэйпер одержал победу со счётом 4:1, 4:0, 4:3 (7:3). Британец выполнил 12 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти. На счету Лоренцо Музетти три эйса, ни одной ошибки на подаче и ни одного заработанного брейк-пойнта.
Другую полуфинальную пару составят швейцарец Доминик Штрикер, одержавший три победы из трёх на групповом этапе, и чешский теннисист Иржи Легечка.
Полуфинальные пары молодёжного Итогового турнира ATP:
Джек Дрэйпер — Брэндон Накашима
Доминик Штрикер — Иржи Легечка
- 10 ноября 2022
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