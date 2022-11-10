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Определились полуфинальные пары молодёжного Итогового турнира ATP

Определились полуфинальные пары молодёжного Итогового турнира ATP
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Британский теннисист Джек Дрэйпер одолел представителя Италии Лоренцо Музетти и вышел в полуфинал молодёжного Итогового турнира ATP. Встреча проходила на стадионе «ПалаЛидо. Алльянц Клауд Корт» на хардовом покрытии. Продолжительность матча составила 58 минут.

Дрэйпер одержал победу со счётом 4:1, 4:0, 4:3 (7:3). Британец выполнил 12 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти. На счету Лоренцо Музетти три эйса, ни одной ошибки на подаче и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Другую полуфинальную пару составят швейцарец Доминик Штрикер, одержавший три победы из трёх на групповом этапе, и чешский теннисист Иржи Легечка.

Полуфинальные пары молодёжного Итогового турнира ATP:

Джек Дрэйпер — Брэндон Накашима

Доминик Штрикер — Иржи Легечка

Милан-U21. Красная группа
10 ноября 2022, четверг. 23:00 МСК
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		0 3 3    
4 		4 4 7    
             
Джек Дрэйпер
Великобритания
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер
Комментарии
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