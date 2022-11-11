Виктория Азаренко выложила фото из тренажёрного зала
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка показала свою фотографию, сделанную в тренажёрном зале.
Фото: из личного архива виктории азаренко
В сезоне-2022 Виктория Азаренко на турнирах «Большого шлема» ни разу не проходила дальше четвёртого раунда. Такого результата она добилась на Australian Open и на Открытом чемпионате США. На Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») Азаренко проиграла в третьем круге, а Уимблдон пропустила ввиду решения организаторов отстранить от турнира российских и белорусских теннисистов.
Ранее Гарбинье Мугуруса выложила фото из тренажёрного зала, показав свою нынешнюю форму.
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