Отец Джоковича высказался о возможном пропуске Новаком Australian Open в 2023 году
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Срджан Джокович, отец 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира Новака Джоковича, прокомментировал то, что его сын может не сыграть на Открытом чемпионате Австралии в 2023 году.
В сезоне-2022 Джокович не сыграл на Australian Open ввиду своего нежелания прививаться. Власти Австралии намекают, что в 2023 году ситуация изменится, однако это ещё не подтверждено.
«Они хотели сломать его и уничтожить, показать через него, что они могут делать всё, что захотят. Пока он летел на самолёте между Дубаем и Мельбурном, они изменили закон.
Австралия несёт ответственность. Сейчас ситуация такая же самая. Не знаю, изменится ли она», — приводит слова Джоковича-старшего издание Sportskeeda.
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