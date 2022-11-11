Знаменитый путешественник из США: у Надаля гораздо легче группа Итогового, чем у Джоковича
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Знаменитый американский путешественник Ли Аббамонте прокомментировал итоги жеребьёвки Итогового чемпионата ATP. Аббамонте известен тем, что побывал во всех 193 странах — членах ООН, а также на обоих полюсах Земли.
«У Надаля значительно более лёгкая жеребьёвка, чем у Джоковича», — написал Ли Аббамонте в комментариях к посту с жеребьёвкой в социальных сетях ATP.
Напомним, Рафаэль Надаль попал в «зелёную» группу, где его соперниками станут норвежец Каспер Рууд, канадец Феликс Оже-Альяссим и американец Тейлор Фритц. Новак Джокович вместе с россиянами Даниилом Медведевым, Андреем Рублёвым и греком Стефаносом Циципасом оказался в «красной» группе. Итоговый турнир пройдёт в Турине (Италия) с 13 по 20 ноября.
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