Кудерметова рассказала, как удалось выиграть Итоговый после 2:7 на тай-брейке в финале

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, которая вместе с бельгийкой Элисе Мертенс выиграла Итоговый чемпионат WTA, рассказала, как им удалось выиграть турнир, несмотря на то что по ходу супер-тай-брейка в финале счёт был 2:7 не в их пользу. Кудерметова и Мертенс выиграли Итоговый турнир в парном разряде, обыграв в финале чешек Барбору Крейчикову и Катержину Синякову со счётом 6:2, 4:6, [11:9].

«Честное слово, даже не знаю, что нам помогло. Просто мы не опустили руки, боролись до конца и как-то получилось выиграть. Наверное, в определённой степени как раз сказался опыт, которого мне не хватало в матчах [в 2021 году в финале Уимблдона и в бронзовом финале Олимпиады]», — приводит слова Кудерметовой «Коммерсантъ».