Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вторая ракетка мира в паре Кудерметова ответила на вопрос о возможном выходе в лидеры

Вторая ракетка мира в паре Кудерметова ответила на вопрос о возможном выходе в лидеры
Комментарии

Вторая ракетка мира в парном разряде россиянка Вероника Кудерметова ответила на вопрос, понимает ли она, что в сезоне-2023 у неё есть реальный шанс стать лидером рейтинга. У Кудерметовой 6035 очков, у чешки Катержины Синяковой — 6890.

«Загадывать пока ничего не буду. Но одно скажу точно: в следующем году хотелось бы попробовать сконцентрироваться чуть больше на одиночке, поэтому пару, видимо, придётся играть не везде.

Что же касается звания первой ракетки, то я вообще не концентрирую на этом своё внимание. Для меня первое место в рейтинге — это просто бонус, а не самоцель. Сама я буду делать всё возможное, чтобы становиться лучше день ото дня, а уж какого результата удастся достичь, никто не знает», — приводит слова Кудерметовой «Коммерсантъ».

Кудерметова в паре с Мертенс вырвала победу в Финале WTA! Соболенко осталась без титула Кудерметова в паре с Мертенс вырвала победу в Финале WTA! Соболенко осталась без титула
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022