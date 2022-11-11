Вторая ракетка мира в паре Кудерметова ответила на вопрос о возможном выходе в лидеры

Вторая ракетка мира в парном разряде россиянка Вероника Кудерметова ответила на вопрос, понимает ли она, что в сезоне-2023 у неё есть реальный шанс стать лидером рейтинга. У Кудерметовой 6035 очков, у чешки Катержины Синяковой — 6890.
«Загадывать пока ничего не буду. Но одно скажу точно: в следующем году хотелось бы попробовать сконцентрироваться чуть больше на одиночке, поэтому пару, видимо, придётся играть не везде.
Что же касается звания первой ракетки, то я вообще не концентрирую на этом своё внимание. Для меня первое место в рейтинге — это просто бонус, а не самоцель. Сама я буду делать всё возможное, чтобы становиться лучше день ото дня, а уж какого результата удастся достичь, никто не знает», — приводит слова Кудерметовой «Коммерсантъ».
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