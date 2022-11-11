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Шамиль Тарпищев назвал главную проблему Даниила Медведева перед Итоговым турниром ATP

Шамиль Тарпищев назвал главную проблему Даниила Медведева перед Итоговым турниром ATP
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал о главной проблеме, с которой, по его мнению, российский теннисист Даниил Медведев столкнётся на Итоговом чемпионате ATP. Турнир пройдёт в Турине (Италия) с 13 по 20 ноября.

«Главная проблема Медведева заключается в том, что его нервная система отвыкла от работы. В начале года его на три месяца вывела из игры травма, потом он был вынужден пропустить Уимблдон из-за отстранения россиян. В результате нервная система Дани сейчас растренирована. В этом заключается причина его недавнего поражения в Париже. Он просто эмоционально не отошел от победы на предыдущем турнире, вот и оступился. Точно такая же ситуация была у него в августе. Тогда он выиграл турнир в Мексике, потом приехал в Канаду и первый же матч проиграл.

Нервную систему, как и мышцы, нужно держать в постоянном тонусе. Без игровой практики она становится растренированной. На Итоговом турнире это станет для Медведева проблемой. Физически он может быть свежим, но его нервная система будет быстро утомляться. Следствием этого станет недостаток терпения при розыгрышах мяча и, соответственно, невынужденные ошибки», — цитирует Тарпищева Betonmobile.

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