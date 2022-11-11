Маррей опубликовал пост, в котором высмеял свой внешний вид по утрам

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей пошутил в соцсетях по поводу своего внешнего вида по утрам.

«Когда твой день начинается с того, что Face ID на твоём телефоне не распознаёт твоё лицо, это всегда большой удар по уверенности», — написал бывшая первая ракетка мира, добавив печальный эмодзи.

Напомним, в матче первого круга «Мастерса» в Париже Маррей неожиданно проиграл 37-летнему французу Жилю Симону со счётом 6:4, 5:7, 3:6. Отметим, что Симон завершил карьеру по итогам текущего сезона.

Энди Маррей закончил 2022 год на 46-м месте рейтинга ATP, набрав 965 очков. Он является единственным в истории двукратным олимпийским чемпионом в мужском одиночном разряде.