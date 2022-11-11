Маррей опубликовал пост, в котором высмеял свой внешний вид по утрам
Поделиться
Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей пошутил в соцсетях по поводу своего внешнего вида по утрам.
«Когда твой день начинается с того, что Face ID на твоём телефоне не распознаёт твоё лицо, это всегда большой удар по уверенности», — написал бывшая первая ракетка мира, добавив печальный эмодзи.
Напомним, в матче первого круга «Мастерса» в Париже Маррей неожиданно проиграл 37-летнему французу Жилю Симону со счётом 6:4, 5:7, 3:6. Отметим, что Симон завершил карьеру по итогам текущего сезона.
Энди Маррей закончил 2022 год на 46-м месте рейтинга ATP, набрав 965 очков. Он является единственным в истории двукратным олимпийским чемпионом в мужском одиночном разряде.
Комментарии
- 11 ноября 2022
-
14:10
-
12:31
-
12:01
-
11:50
-
11:13
-
11:01
-
10:02
-
10:01
-
09:47
-
09:08
-
09:02
-
08:55
-
08:03
-
07:56
-
00:36
- 10 ноября 2022
-
23:58
-
23:21
-
22:50
-
22:27
-
21:57
-
21:30
-
20:59
-
20:44
-
20:17
-
19:53
-
19:10
-
19:02
-
18:46
-
18:15
-
17:58
-
17:51
-
17:36
-
17:18
-
16:40
-
16:20
Партнерский контент