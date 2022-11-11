«Всё ещё пытаюсь найти баланс». Шарапова — о материнстве

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова рассказала, как проходит её материнство.
«Я очень давно этого хотела. Но я всё ещё пытаюсь найти баланс. Как только я думаю, что у меня что-то не так, я понимаю, что это неправда! Я действительно была готова к материнству. Это было то, о чем я мечтала всю жизнь», — рассказала Шарапова в интервью Tennis 365.
Напомним, 1 июля 35-летняя Шарапова родила сына. Мальчика назвали Теодором. Отец ребёнка — британский предприниматель Алекс Гилкс, жених Марии.
За время в туре Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.
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