Медведев и Рублёв вместе с другими участниками Итогового сфотографировались с кубком

Пресс-служба ATP опубликовала традиционное фото участников Итогового турнира ATP с трофеем. В соревнованиях примут участие Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Тейлор Фритц, Феликс Оже-Альяссим, Каспер Рууд, Стефанос Циципас.
Фото: ИЗ АРХИВА ATP
Итоговый турнир ATP стартует в воскресенье, 13 ноября. Первым матчем одиночного разряда станет игра между норвежцем Каспером Руудом и представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом. Далее на корт выйдут испанец Рафаэль Надаль и американец Тейлор Фритц.
Напомним, Даниил Медведев и Андрей Рублёв встретятся друг с другом в первом матче своей группы на Итоговом турнире ATP. Встреча пройдёт в понедельник, 14 ноября. Их соперники по группе серб Новак Джокович и грек Стефанос Циципас сойдутся в этот же день.
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