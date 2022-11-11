Медведев и Рублёв вместе с другими участниками Итогового сфотографировались с кубком

Пресс-служба ATP опубликовала традиционное фото участников Итогового турнира ATP с трофеем. В соревнованиях примут участие Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Тейлор Фритц, Феликс Оже-Альяссим, Каспер Рууд, Стефанос Циципас.

Фото: ИЗ АРХИВА ATP

Итоговый турнир ATP стартует в воскресенье, 13 ноября. Первым матчем одиночного разряда станет игра между норвежцем Каспером Руудом и представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом. Далее на корт выйдут испанец Рафаэль Надаль и американец Тейлор Фритц.

Напомним, Даниил Медведев и Андрей Рублёв встретятся друг с другом в первом матче своей группы на Итоговом турнире ATP. Встреча пройдёт в понедельник, 14 ноября. Их соперники по группе серб Новак Джокович и грек Стефанос Циципас сойдутся в этот же день.