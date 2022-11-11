Любичич: Федерер обожает шахматы и точно следит за играми гроссмейстеров

Иван Любичич, тренер 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера, завершившего карьеру, рассказал об увлечении своего подопечного.

«Роджер любит играть в быстрые шахматы, чтобы убить время и отвлечься. Я знаю больше про его увлечение, но не стану рассказывать. Ему бы не понравилось, если бы я говорил об этом.



»Он начал увлекаться шахматами, будто попался на крючок, увидев, с каким фанатизмом я отношусь к этому. Роджер знал основные правила, и я, честно говоря, не знаю, изучает он шахматы до сих пор или нет, ведь мы проводили немного времени вместе в течение 14 месяцев с тех пор, как он перенёс операцию, но да, он также следит за играми гроссмейстеров и обожает шахматы», — приводит слова Любичича Sportskeeda.