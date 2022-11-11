Макинрой: если бы Australian Open стартовал на следующей неделе, Джокович бы выиграл его

Чемпион «Ролан Гаррос» 1989 года в парном разряде, тренер и спортивный комментатор Патрик Макинрой высказался о перспективах Новака Джоковича победить на Открытом чемпионате Австралии – 2023, а также оценил шансы датчанина Хольгера Руне помешать сербу взять титул.

«Что насчёт Хольгера Руне? Он феноменальный спортсмен, потрясающие ноги, невероятный выбор ударов, в целом просто потрясающий игрок, на которого приятно смотреть. Но я не вижу, чтобы он или кто-то ещё победил Джоковича на Australian Open. Конечно, Руне может проделать какую-то работу в ближайшие несколько месяцев, что, я ожидаю, он и сделает. Но дело в том, что если Открытый чемпионат Австралии начнётся на следующей неделе, то для меня Джокович — безусловный фаворит, Новак выиграет турнир», — сказал Макинрой в своём подкасте.