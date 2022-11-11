Медведев поделился стильными фото с мероприятия в Турине в преддверии Итогового

Пятый номер мирового рейтинга российский теннисист Даниил Медведев опубликовал свежие фотографии на своей странице в социальных сетях. На Итоговом турнире в группе он сразится с соотечественником Андреем Рублёвым, сербом Новаком Джоковичем и представителем Греции Стефаносом Циципасом.

«Солнечные выходные», — написал Медведев в социальных сетях.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ДАНИИЛА МЕДВЕДЕВА

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ДАНИИЛА МЕДВЕДЕВА

Даниил Медведев выиграл Итоговый турнир в 2020 году. Россиянин одолел по пути к главному трофею соревнований Новака Джоковича, Рафаэля Надаля, Доминика Тима, Диего Шварцмана и Александра Зверева. В прошлом году Медведев дошёл до главного матча турнира. В финале он в двух сетах уступил Звереву.

Первый матч на Итоговом турнире – 2022 Медведев проведёт с Андреем Рублёвым. Встреча состоится 14 ноября.