Даниил Медведев высказался о фаворитах Итогового турнира ATP

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, чего ожидает от Итогового турнира ATP, который пройдёт в Турине (Италия) с 13 по 20 ноября.

«Мне кажется, на Итоговом турнире нет фаворитов и в то же время каждый является фаворитом. Слишком много топовых игроков, неизвестно, кто испытает ментальные или физические проблемы. Думаю, здесь каждый может выиграть этот турнир. Абсолютно любой может преподнести сюрприз на Итоговом», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Даниил Медведев выступит на Итоговом турнире в Турине в группе со своим соотечественником Андреем Рублёвым, с которым сыграет первый матч 14 ноября, представителем Сербии Новаком Джоковичем и греческим теннисистом Стефаносом Циципасом.