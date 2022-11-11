Даниил Медведев высказался о фаворитах Итогового турнира ATP
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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, чего ожидает от Итогового турнира ATP, который пройдёт в Турине (Италия) с 13 по 20 ноября.
«Мне кажется, на Итоговом турнире нет фаворитов и в то же время каждый является фаворитом. Слишком много топовых игроков, неизвестно, кто испытает ментальные или физические проблемы. Думаю, здесь каждый может выиграть этот турнир. Абсолютно любой может преподнести сюрприз на Итоговом», — сказал Медведев на пресс-конференции.
Даниил Медведев выступит на Итоговом турнире в Турине в группе со своим соотечественником Андреем Рублёвым, с которым сыграет первый матч 14 ноября, представителем Сербии Новаком Джоковичем и греческим теннисистом Стефаносом Циципасом.
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