Первая ракетка мира Карлос Алькарас показал, как восстанавливается после травмы

Испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал видео на своей странице в социальных сетях. Победитель Открытого чемпионата США показал, как проходит процесс восстановления после травмы, которую он получил на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция) в матче с датчанином Хольгером Руне.

Карлос Алькарас уступил Руне первый сет — 3:6. Во втором отрезке игры испанец при счёте 6:5 в свою пользу взял медицинский тайм-аут, затем продолжил встречу, но на тай-брейке принял решение сняться с турнира.

Из-за повреждения Алькарас снялся с «Мастерса» в Париже и Итогового турнира ATP, где его заменил представитель США Тейлор Фритц, получивший восьмой номер посева.

Ранее об испанце высказывался норвежец Каспер Рууд.