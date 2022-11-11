Первая ракетка мира Карлос Алькарас показал, как восстанавливается после травмы
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Испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал видео на своей странице в социальных сетях. Победитель Открытого чемпионата США показал, как проходит процесс восстановления после травмы, которую он получил на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция) в матче с датчанином Хольгером Руне.
Карлос Алькарас уступил Руне первый сет — 3:6. Во втором отрезке игры испанец при счёте 6:5 в свою пользу взял медицинский тайм-аут, затем продолжил встречу, но на тай-брейке принял решение сняться с турнира.
Из-за повреждения Алькарас снялся с «Мастерса» в Париже и Итогового турнира ATP, где его заменил представитель США Тейлор Фритц, получивший восьмой номер посева.
Ранее об испанце высказывался норвежец Каспер Рууд.
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