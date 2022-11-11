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Надаль — о поражении от Пола в Париже: меня рвало, были проблемы с желудком, недомогание

Надаль — о поражении от Пола в Париже: меня рвало, были проблемы с желудком, недомогание
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль назвал причины поражения от американца Томми Пола на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» выиграл первый сет, однако затем упустил преимущество и отдал две партии сопернику.

«Я давно не выступал в Париже, и у меня были проблемы с желудком, недомогание. Меня рвало, в конце третьего сета я чувствовал, что что-то ужасное происходит в животе. Ничего не говорил в тот момент, потому что это бы ничего не изменило. Это был плохой день, уже на следующие сутки смог нормально тренироваться.

В матче с Полом я играл хорошо, потому что выигрывал сет и брейк, а затем стало плохо. К сожалению, эта серия негативных обстоятельств с моими физическими проблемами началась с Уимблдона. Она тянется до сих пор», — цитирует Надаля Marca.

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