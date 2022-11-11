Джокович: победа в Турине была бы вишенкой на торте. Я не так молод, но опытен и в форме

Серб Новак Джокович рассказал, от чего будут зависеть его результаты на Итоговом турнире ATP.
«Победа в Турине была бы идеальным завершением сезона, вишенкой на торте. Но впереди долгий путь, длинная неделя. Нужно играть с лучшими теннисистами мира. На этом турнире придётся сыграть почти со всеми как минимум по одному матчу, с нетерпением этого жду. Но я много раз играл в таком формате, так что, надеюсь, опыт сыграет мне на руку.
Я не так молод, как остальные, и с моего первого Итогового турнира прошло уже много времени. Но мне кажется, что я в хорошей форме, особенно последние четыре-пять месяцев. Я выиграл «Уимблдон» и большинство турниров в закрытом помещении, в которых участвовал перед Итоговым.
У меня достаточно мотивации, для меня это очередной вызов. Думаю, матчи будут очень интенсивными и уже с групповой стадии каждый из них нужно воспринимать как финал, не терять концентрацию. Так будет на каждом матче», — цитирует Джоковича ATP.
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