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Фото: улыбчивый Новак Джокович прогулялся по Турину в ярких очках

Фото: улыбчивый Новак Джокович прогулялся по Турину в ярких очках
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Чемпион Уимблдона серб Новак Джокович выставил новые фотографии на своей странице в социальных сетях. Восьмая ракетка мира поделился снимками с прогулки по Турину (Италия), где ему в понедельник, 14 ноября, предстоит провести первый матч Итогового турнира ATP с представителем Греции Стефаносом Циципасом.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА НОВАКА ДЖОКОВИЧА

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА НОВАКА ДЖОКОВИЧА

На Итоговом турнире ATP Новак Джокович также встретится с российскими теннисистами Андреем Рублёвым и Даниилом Медведевым. В другой группе выступят испанец Рафаэль Надаль, норвежец Каспер Рууд, американец Тейлор Фритц и представитель Канады Феликс Оже-Альяссим.

Ранее серб дошёл до финала турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция), где уступил представителю Дании Хольгеру Руне в трёх партиях — 6:3, 3:6, 5:7.

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