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Рафаэль Надаль: итальянская публика очень страстная. Буду наслаждаться турниром

Рафаэль Надаль: итальянская публика очень страстная. Буду наслаждаться турниром
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Победитель Открытого чемпионата Австралии и «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль сравнил Лондон и Турин. Итоговый турнир ранее проводился в Великобритании, а теперь состоится в Италии.

«Я впервые в Турине. Это здорово, потому что, в конце концов, мы узнаём разные места, мы можем пережить разный опыт, разные типы болельщиков. Лондон был незабываемым, великолепным городом. Теперь Турин. Итальянская публика очень страстная. Так что я очень рад, буду наслаждаться турниром. Надеюсь, это вызовет у меня положительные эмоции», — приводит слова Надаля пресс-служба ATP.

Соперниками Надаля по группе на Итоговом турнире ATP станут представитель Канады Феликс Оже-Альяссим, норвежец Каспер Рууд и американец Тейлор Фритц. Первый матч испанский теннисист проведёт 13 ноября с представителем США.

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