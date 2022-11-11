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Новак Джокович поделился мыслями о первом матче Итогового турнира с Циципасом

Новак Джокович поделился мыслями о первом матче Итогового турнира с Циципасом
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Восьмая ракетка мира Новак Джокович рассказал, чего ожидает от матча с представителем Греции Стефаносом Циципасом на групповом этапе Итогового турнира ATP. Встреча состоится 14 ноября.

«Я играл со Стефаносом на последних двух турнирах, на которых выступал, в финале в Астане и полуфинале в Париже. Оба матча были довольно похожими, равными по уровню игры, особенно тот, что состоялся в Париже. Я знаю, что, без сомнения, ожидаю тяжёлый матч.

Вокруг этого турнира ажиотаж. Это последняя неделя года в туре, это своего рода последний спринт, если хотите, для всех нас. С самого первого матча будет очень высокая интенсивность, поэтому каждый из нас старается подготовиться как можно лучше, но также и насладиться этими несколькими днями до начала турнира», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.

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