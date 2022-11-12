Рафаэль Надаль: поражение от Медведева на Итоговом постоянно причиняет мне боль
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о поражении от россиянина Даниила Медведева в полуфинале Итогового турнира ATP-2020. Вторая ракетка мира мира вёл 6:3, 5:4 и подавал на матч, однако не смог реализовать преимущество и уступил встречу.
«Поражение от Медведева — одно из тех, что постоянно причиняет мне боль в течение сезона. В этом виде спорта и в жизни в целом речь идет о создании возможностей. Чем больше возможностей вы создаете, тем больше у вас вариантов для достижения цели.
Я нервничал на этом турнире, я просто не был достаточно хорош в это время года и в таких обстоятельствах, поэтому за столько попыток так и не смог выиграть Итоговый. Такова реальность спорта", — приводит слова Надаля Marca.
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