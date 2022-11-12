Кори Гауфф рассказала, какой совет ей дала Мишель Обама

Американская теннисистка Кори Гауфф назвала совет, который она получила от Мишель Обамы.

«Когда пытаешься найти баланс между теннисом и обычной жизнью, многое происходит. Мишель Обама сказала мне: «Отказывать чему-либо — это нормально». Совет, который я также дала бы себе молодой я: всё, ради чего ты работала, случилось, и помни, что то, о чём ты молилась тогда, происходит с тобой сейчас.

Важно, чтобы я помнила, что моё юное «я» было бы признательно. Нужно всегда быть благодарным за то, что мы имеем. Вы показываете свои лучшие и худшие стороны на корте, и я думаю, что это отражает жизнь. У каждого человека бывают плохие моменты, и кажется, что в теннисе нужно научиться принимать эти плохие моменты и двигаться дальше, если хочешь победить», — сказала Гауфф.