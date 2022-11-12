Макинрой поддержал Джоковича после видео с манипуляциями с водой

Чемпион «Ролан Гаррос» 1989 года в парном разряде, тренер и спортивный комментатор Патрик Макинрой прокомментировал видео, в котором тренерский штаб серба Новака Джоковича смешивает разные жидкости.



Во время одного из перерывов Джокович попросил болгёрл принести ему воды от команды. В Сети появилось видео, на котором физиотерапевт серба Улисес Бадио, сидевший на трибунах, начинает готовить ему какую-то смесь, а сидевший рядом с ним тренер Джоковича Марко Паничи просит одного из членов команды закрыть происходящее спиной, что в итоге и происходит.

«Как мы недавно узнали из-за положительного результата теста Симоны Халеп, этих игроков постоянно проверяют. Так что, если в напитках, которые они смешивали, было что-то незаконное, что они делают для них всё время во время матчей, вполне вероятно, что у него будет положительный результат», — сказал Макинрой в своём подкасте.