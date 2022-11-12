Шварцман — об итогах года: в детстве мало кто верил, что я смогу быть там, где нахожусь

Аргентинский теннисист Диего Шварцман (25-я ракетка мира) подвёл итоги своего выступления в текущем сезоне.
«Ещё один прекрасный год. Ещё один год, в котором я нахожусь там, где всегда мечтал, и делаю то, во что в детстве мало кто верил. Ещё один год, когда я не перестаю учиться, злиться, радоваться, разочаровываться, получать удовольствие, получать много радости. Вот в чём дело. Иду по этой дороге, оставляя лучшее, что у меня есть, и никогда не переставая учиться на каждом моменте. Спасибо всем, кто продолжает поддерживать меня, встретимся в 2023-м», — написал Диего Шварцман в своих социальных сетях.
В текущем сезоне Диего Шварцман не завоевал ни одного титула. Ранее аргентинский игрок побеждал на турнирах в Буэнос-Айресе (2021), Лос-Кабосе (2019), Рио-де-Жанейро (2018) и Стамбуле (2016).
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