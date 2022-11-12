Рыбакина оценила первое выступление Казахстана в финальной части Кубка Билли Джин Кинг

Чемпионка Уимблдона, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, что думает о выступлении своей национальной команды на Кубке Билли Джин Кинг. Сборная Казахстана выступала в группе со спортсменками из Испании и Великобритании. В первый день турнира команда Рыбакиной переиграла британских теннисисток — 2:1. В другом матче Казахстан уступил испанкам (0:3) и не смог выйти из группы.
«В целом, я считаю, что это хороший опыт для нас. Мы впервые играем в финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг. У нас есть то, что можно вычерпнуть отсюда на будущее», — приводит слова Рыбакиной пресс-служба турнира.
Казахстан впервые выступил в финальной части Кубка Билли Джин Кинг. В полуфинал турнира вышли команды Австралии, Великобритании, Швейцарии и Чехии. Матчи за выход в главный матч соревнований пройдут сегодня, 12 ноября.
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