Надаль оценил результаты жеребьёвки Итогового турнира ATP

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль высказался о жеребьёвке Итогового турнира ATP. Испанец попал в группу с Феликсом Оже-Альяссимом, Тейлором Фритцем и Каспером Руудом. В другом квартете сыграют Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Новак Джокович и Стефанос Циципас.
«Мне помогает хорошее самочувствие. Очевидно, что у каждого есть свои предпочтения на уровне жеребьёвки, как и в каждом турнире, в котором ты играешь. Кто-то предпочитает одних игроков другим. Некоторые стили подходят мне больше, чем другие.
В этом конкретном турнире вы знаете, что играете против лучших. У вас может быть ряд предпочтений, но если вы не играете на очень высоком уровне, вы не выигрываете. Не могу сказать, что я рад или расстроен результатами жеребьёвки», — цитирует Надаля пресс-служба ATP.
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