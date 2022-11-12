Доминик Тим рассказал о самой весёлой вечеринке теннисистов в карьере

Победитель Открытого чемпионата США — 2020 Доминик Тим поделился историей о самой запоминающейся вечеринке теннисистов в карьере.

«Что насчёт самой весёлой вечеринки среди теннисистов? Это определённо вечеринка игроков в Акапулько. Я говорю это публично сейчас, я никогда не делал этого раньше. Я выиграл турнир в 2016 году, но другой сезон был намного приятнее. В 2017 году я проиграл в четвертьфинале, и тогда у меня было два дня для вечеринки. Так что самые приятные и дикие воспоминания связаны с 2017 годом», — приводит слова Тима пресс-служба ATP.

Доминик Тим досрочно завершил сезон. Ранее он собирался сыграть в квалификации «Мастерса» в Париже и на челленджере, однако принял решение закончить год в туре.