Вероника Кудерметова поделилась ярким фото с отдыха на Мальдивах
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Кудерметова, которая в минувшие выходные одержала победу на Итоговом чемпионате WTA, показала фотографию с отдыха. Свой отпуск спортсменка проводит на Мальдивах.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВЕРОНИКИ КУДЕРМЕТОВОЙ
В финале Итогового турнира WTA, который прошёл в городе Форт-Уэрт (штат Техас, США), Вероника Кудерметова и бельгийская теннисистка Элисе Мертенс, напарница россиянки, обыграли представительниц Чехии Барбору Крейчикову и Катержину Синякову со счётом 6:4, 2:6, [11:9]. Напомним, в одиночном разряде на Итоговом чемпионате WTA победу одержала Каролин Гарсия из Франции. В финале она в двух сетах обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко.
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