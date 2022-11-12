Александр Зверев обратился к Доминику Тиму, вспомнив их финал на US Open

12-я ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев, пропускающий вторую половину сезона из-за травмы, обратился к австрийцу Доминику Тиму.

«Не могу дождаться, когда снова окажусь с тобой на корте, Доминик», — написал немец в своих социальных сетях, прикрепив фото с Открытого чемпионата США, в котором Тим оказался сильнее в пяти сетах.

Напомним, 25-летний Александр Зверев планировал вернуться на корт на групповом этапе Кубка Дэвиса — 2022 и даже приехал на соревнования вместе со сборной Германии, однако за несколько дней до старта турнира заявил, что получил новую травму, никак не связанную с предыдущим повреждением. По его словам, восстановление предположительно займёт не меньше трёх месяцев.