Александр Зверев обратился к Доминику Тиму, вспомнив их финал на US Open
Поделиться
12-я ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев, пропускающий вторую половину сезона из-за травмы, обратился к австрийцу Доминику Тиму.
«Не могу дождаться, когда снова окажусь с тобой на корте, Доминик», — написал немец в своих социальных сетях, прикрепив фото с Открытого чемпионата США, в котором Тим оказался сильнее в пяти сетах.
Напомним, 25-летний Александр Зверев планировал вернуться на корт на групповом этапе Кубка Дэвиса — 2022 и даже приехал на соревнования вместе со сборной Германии, однако за несколько дней до старта турнира заявил, что получил новую травму, никак не связанную с предыдущим повреждением. По его словам, восстановление предположительно займёт не меньше трёх месяцев.
Комментарии
- 12 ноября 2022
-
14:47
-
13:56
-
13:32
-
13:11
-
12:47
-
12:27
-
11:59
-
11:46
-
11:15
-
11:15
-
10:58
-
10:39
-
10:14
-
09:40
-
09:36
-
09:15
-
00:48
- 11 ноября 2022
-
23:50
-
23:24
-
22:41
-
22:10
-
21:56
-
21:45
-
21:29
-
21:04
-
20:39
-
20:14
-
19:54
-
19:37
-
19:21
-
18:48
-
18:22
-
17:56
-
17:25
-
17:12
Партнерский контент