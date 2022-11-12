Отец Свёнтек эмоционально высказался о доминировании дочери в туре

Отец Иги Свёнтек Томаш подвёл итоги выступления дочери в сезоне. Польская теннисистка поднялась на первую строчку мирового рейтинга, выиграла «Ролан Гаррос» и Открытый чемпионат США.

«Я знаю, что потенциал и возможности Иги очень велики, но даже я не ожидал того, что произошло в этом сезоне. В прошлом сезоне Ига выиграла два турнира и вошла в топ-10, и это было достойно восхищения и показало, что она не выиграла в Париже случайно. Но в этом сезоне тотальное доминирование на грунте и харде, 37 побед в матчах подряд, восемь побед в турнирах, две из которых на ТБШ: «Ролан Гаррос» и первая на Открытом чемпионате США.



С апреля Ига является № 1 в мире и заканчивает год на этой позиции, имея невообразимое преимущество перед остальными игроками. Я переполнен гордостью. И ещё больше я горжусь тем, что даже в такой напряжённый сезон, полный побед и игр, Ига нашла время, чтобы приехать в Варшаву и сыграть для польских болельщиков и вместе с командой организовать благотворительный матч. Пора на заслуженный отдых», — написал Томаш в социальных сетях.