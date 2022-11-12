Австралийские теннисистки вышли в финал Кубка Билли Джин Кинг

Женская сборная Австралии по теннису вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг — 2022, обыграв Великобританию со счётом 2-1.

В одиночных матчах Сторм Сэндерс обыграла Хитер Уотсон со счётом 6:4, 7:6 (7:3), но Айла Томлянович уступила Хэрриет Дарт – 6:7 (3:7), 2:6. В итоге победитель определялся в парном матче, в котором Сторм Сэндерс и Саманта Стосур на чемпионском тай-брейке обыграли Алисию Барнетт и Оливию Николлс со счётом 7:6 (7:1), 6:7 (5:7), 10:6.

Австралийки 19-й раз и впервые с 2019 года вышли в финал Кубка Билли Джин Кинг. За восьмой титул и первый с 1974 года Австралия поборется с Чехией или Швейцарией.



Теннис. Кубок Билли Джин Кинг. Глазго, Шотландия

Полуфинал

Австралия – Великобритания – 2-1

Сторм Сэндерс (Австралия) – Хитер Уотсон (Великобритания) – 6:4, 7:6 (7:3)

Айла Томлянович (Австралия) — Хэрриет Дарт (Великобритания) – 6:7 (3:7), 2:6

Сторм Сэндерс/Саманта Стосур (Австралия) – Алисия Барнетт/Оливия Николлс (Великобритания) – 7:6 (7:1), 6:7 (5:7), 10:6