Голубич и Бенчич вывели Швейцарию в финал Кубка Билли Джин Кинг

Женская сборная Швейцарии по теннису вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг — 2022, обыграв команду Чехии со счётом 2-0.

Судьба полуфинала решилась в одиночных матчах. Виктория Голубич нанесла поражение Каролине Муховой со счётом 6:4, 6:4, а Белинда Бенчич оказалась сильнее Каролины Плишковой (Чехия) – 6:2, 7:6 (8:6).

За трофей Кубка Билли Джин Кинг швейцарские теннисистки сыграют со сборной Австралии, которая в своём полуфинале нанесла поражение команде Великобритании – 2-1.



Теннис. Кубок Билли Джин Кинг. Глазго, Шотландия

Полуфинал



Швейцария – Чехия – 2-0.

Виктория Голубич (Швейцария) – Каролина Мухова (Чехия) – 6:4, 6:4

Белинда Бенчич (Швейцария) – Каролина Плишкова (Чехия) – 6:2, 7:6 (8:6)