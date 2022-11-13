Голубич и Бенчич вывели Швейцарию в финал Кубка Билли Джин Кинг
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Женская сборная Швейцарии по теннису вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг — 2022, обыграв команду Чехии со счётом 2-0.
Судьба полуфинала решилась в одиночных матчах. Виктория Голубич нанесла поражение Каролине Муховой со счётом 6:4, 6:4, а Белинда Бенчич оказалась сильнее Каролины Плишковой (Чехия) – 6:2, 7:6 (8:6).
За трофей Кубка Билли Джин Кинг швейцарские теннисистки сыграют со сборной Австралии, которая в своём полуфинале нанесла поражение команде Великобритании – 2-1.
Теннис. Кубок Билли Джин Кинг. Глазго, Шотландия
Полуфинал
Швейцария – Чехия – 2-0.
Виктория Голубич (Швейцария) – Каролина Мухова (Чехия) – 6:4, 6:4
Белинда Бенчич (Швейцария) – Каролина Плишкова (Чехия) – 6:2, 7:6 (8:6)
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