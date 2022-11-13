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Олимпийская чемпионка 2016 года Моника Пуиг вышла замуж

Олимпийская чемпионка 2016 года Моника Пуиг вышла замуж
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29-летняя теннисистка из Пуэрто-Рико Моника Пуиг, которая в 2016 году выиграла Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в женском одиночном разряде, сообщила, что 11 ноября 2022 года вышла замуж. Избранником Пуиг стал легкоатлет Натан Рекитт.

«Начало вечности», — подписала свадебные фото Пуиг.

Фото: из личного архива Моники Пуиг

Напомним, в июне 2022 года Пуиг приняла решение завершить профессиональную карьеру. «Это решение далось мне нелегко, потому что я хотела уйти из тенниса на своих условиях, но порой у жизни другие планы, мы должны открывать перед собой новые двери, ведущие к новым возможностям. Я не уйду из теннисного мира, рада объявить, что стала полноправным членом семьи ESPN. Также буду изучать возможности консультирования молодых и перспективных теннисистов», — отметила Пуиг.

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