Отбывающий наказание в Великобритании Борис Беккер в декабре будет депортирован в Германию

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер, в данный момент отбывающий тюремное наказание в Великобритании, будет депортирован в Германию к Рождеству.

Кандидатура титулованного теннисиста была одобрена в рамках программы, направленной на снижение нагрузки на британские тюрьмы за счёт депортации иностранных заключённых на родину. Программа даёт «любому иностранному гражданину, отбывающему установленный срок и подлежащему высылке из Великобритании, покинуть тюрьму и быть депортированным не более чем за 12 месяцев до самого раннего срока освобождения». При этом заключённый, соглашаясь на депортацию, сокращает срок своего наказания на 135 дней.

«Борис попал в программу, и это означает, что он вернётся домой к Рождеству», — приводит слова своего источника в тюрьме The Sun.