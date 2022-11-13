Отбывающий наказание в Великобритании Борис Беккер в декабре будет депортирован в Германию

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер, в данный момент отбывающий тюремное наказание в Великобритании, будет депортирован в Германию к Рождеству.
Кандидатура титулованного теннисиста была одобрена в рамках программы, направленной на снижение нагрузки на британские тюрьмы за счёт депортации иностранных заключённых на родину. Программа даёт «любому иностранному гражданину, отбывающему установленный срок и подлежащему высылке из Великобритании, покинуть тюрьму и быть депортированным не более чем за 12 месяцев до самого раннего срока освобождения». При этом заключённый, соглашаясь на депортацию, сокращает срок своего наказания на 135 дней.
«Борис попал в программу, и это означает, что он вернётся домой к Рождеству», — приводит слова своего источника в тюрьме The Sun.
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