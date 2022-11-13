Брэндон Накашима прокомментировал победу на молодёжном Итоговом чемпионате ATP

21-летний американский теннисист Брэндон Накашима прокомментировал завоевание титула на молодёжном Итоговом чемпионате ATP, который завершился в Милане (Италия). В решающем матче он со счётом 4:3 (7:5), 4:3 (8:6), 4:2 обыграл чеха Иржи Легечку.
«Я провёл отличный сезон. Точно многому научился в каждом матче и на каждом турнире. В начале года я поставил несколько целей. Одной из них было выиграть первый титул ATP, и очень здорово, что мне это удалось в Сан-Диего. А закончить год здесь, выиграв титул на молодёжном Итоговом, – это особенное событие.
Я считаю, что стабильно отыграл весь год. У меня остались прекрасные воспоминания и о том, что было на корте, и том, что было вне его, и я очень благодарен всем, кто стал частью этого», — приводит слова Накашимы пресс-служба ATP.
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