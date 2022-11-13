Даниил Медведев высказался о жеребьёвке Итогового турнира ATP

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мыслями о результатах жеребьёвки Итогового турнира ATP. Чемпион US Open – 2021 попал в одну группу со своим соотечественником Андреем Рублёвым, сербом Новаком Джоковичем и представителем Греции Стефаносом Циципасом.

«Я почувствовал, что это довольно тяжёлая жеребьёвка. В то же время в другой группе у нас тоже есть отличные игроки… В любой группе было бы непросто.



Но, как я уже сказал, есть лучшие игроки, и, если вы хотите выиграть этот турнир, вы должны победить лучших. Наша группа мне кажется довольно равной, и каждый может пройти в полуфинал. Думаю, будет отличный теннис. Это прекрасный турнир. С первого дня вы тренируетесь со своими оппонентами и соперниками, потому что у вас нет другого выбора», — приводит слова Медведева ATP.