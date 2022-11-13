Андрей Рублёв — о жеребьёвке Итогового: моя первая реакция — как я оказался в этой группе?

Седьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв оценил результаты жеребьёвки Итогового турнира ATP, который проходит 13 по 20 ноября в Турине (Италия).

«Моя первая реакция на группу была не очень хорошей. «Я подумал: что я делаю здесь, как оказался в этой группе? От этого не убежишь. Если вы хотите играть против лучших и попытаться победить их, вы должны встретиться с ними лицом к лицу. Я просто хочу наслаждаться своим временем и выкладываться по полной. Этот момент кажется особенным, я наслаждаюсь им. Зрителям тоже приятно видеть не только теннис, но и игроков в другой атмосфере», — цитирует Рублёва пресс-служба ATP.

Андрей Рублёв и Даниил Медведев выступают в квартете с Новаком Джоковичем и Стефаносом Циципасом. Матчи красной группы пройдут 14 ноября.