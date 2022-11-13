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Рууд переиграл Оже-Альяссима в первом матче Итогового турнира ATP

Рууд переиграл Оже-Альяссима в первом матче Итогового турнира ATP
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Норвежский теннисист Каспер Рууд одолел представителя Канады Феликса Оже-Альяссима в первом матче группового этапа Итогового турнира ATP. Встреча прошла на центральном корте стадиона «Пала Альпитур» на хардовом покрытии. Продолжительность матча составила 1 час 50 минут.

Рууд оказался сильнее своего соперника со счётом 7:6 (7:4), 6:4. Норвежец выполнил шесть подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал единственный брейк-пойнт. На счету Феликса Оже-Альяссима 13 эйсов, три ошибки на подаче и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В группе с Руудом и Оже-Альяссимом также выступают испанец Рафаэль Надаль и американец Тейлор Фритц. Их матч состоится сегодня, 13 ноября, и начнётся не ранее 23:00 мск.

Итоговый чемпионат ATP. Зелёная группа
13 ноября 2022, воскресенье. 16:15 МСК
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 4 		4  
         
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Комментарии
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