Рууд переиграл Оже-Альяссима в первом матче Итогового турнира ATP

Норвежский теннисист Каспер Рууд одолел представителя Канады Феликса Оже-Альяссима в первом матче группового этапа Итогового турнира ATP. Встреча прошла на центральном корте стадиона «Пала Альпитур» на хардовом покрытии. Продолжительность матча составила 1 час 50 минут.

Рууд оказался сильнее своего соперника со счётом 7:6 (7:4), 6:4. Норвежец выполнил шесть подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал единственный брейк-пойнт. На счету Феликса Оже-Альяссима 13 эйсов, три ошибки на подаче и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В группе с Руудом и Оже-Альяссимом также выступают испанец Рафаэль Надаль и американец Тейлор Фритц. Их матч состоится сегодня, 13 ноября, и начнётся не ранее 23:00 мск.