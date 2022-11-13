Циципас рассказал, что одержим мечтой стать первой ракеткой мира
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Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился мыслями о своих шансах стать первым номером мирового рейтинга.
«На самом деле я полон решимости, и мне очень повезло, что я имею возможность бороться за место № 1 в мире, потому что это всегда было моей мечтой. Когда я был маленьким ребёнком, постоянно думал о том, чтобы быть первым номером в мире. Это определённо много значило бы для меня.
Удивительная вещь — совершить что-то подобное. Я постараюсь расслабиться, наслаждаться процессом, не думать слишком много об этой цели. Всё же играть в хороший теннис и получать удовольствие на корте гораздо важнее, чем моя одержимость первого номера в мире, которая может реализоваться сейчас или позже», — приводит слова Циципаса пресс-служба ATP.
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