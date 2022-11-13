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Рафаэль Надаль назвал качество Новака Джоковича, которым он восхищается

Рафаэль Надаль назвал качество Новака Джоковича, которым он восхищается
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль выделил качество серба Новака Джоковича, которое восхищает его.

«Думаю, я должен сказать Новаку, что он может быть суперпрофессионалом, контролировать своё тело, удерживать страсть, неважно, как идут дела, он всегда идёт до конца, а это очень сложно, особенно в супердолгой карьере после всех успехов. Я думаю, что страсть и любовь к игре — это то, чем я очень восхищаюсь у Джоковича», — приводит слова Рафаэля Надаля пресс-служба ATP.

Испанец попал в группу с Феликсом Оже-Альяссимом, Тейлором Фритцем и Каспером Руудом. В другом квартете сыграют Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Новак Джокович и Стефанос Циципас.

Ранее Каспер Рууд в двух сетах переиграл Феликса Оже-Альяссима. Матч Рафаэля Надаля и Тейлора Фритца состоится 13 ноября и начнётся не ранее 23:00 мск.

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