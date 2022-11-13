Рафаэль Надаль назвал качество Новака Джоковича, которым он восхищается

Испанский теннисист Рафаэль Надаль выделил качество серба Новака Джоковича, которое восхищает его.
«Думаю, я должен сказать Новаку, что он может быть суперпрофессионалом, контролировать своё тело, удерживать страсть, неважно, как идут дела, он всегда идёт до конца, а это очень сложно, особенно в супердолгой карьере после всех успехов. Я думаю, что страсть и любовь к игре — это то, чем я очень восхищаюсь у Джоковича», — приводит слова Рафаэля Надаля пресс-служба ATP.
Испанец попал в группу с Феликсом Оже-Альяссимом, Тейлором Фритцем и Каспером Руудом. В другом квартете сыграют Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Новак Джокович и Стефанос Циципас.
Ранее Каспер Рууд в двух сетах переиграл Феликса Оже-Альяссима. Матч Рафаэля Надаля и Тейлора Фритца состоится 13 ноября и начнётся не ранее 23:00 мск.
- 13 ноября 2022
-
19:00
-
18:39
-
18:06
-
17:28
-
13:52
-
12:29
-
11:55
-
11:06
-
10:52
-
10:16
-
01:12
-
00:54
- 12 ноября 2022
-
21:08
-
16:52
-
15:57
-
14:47
-
13:56
-
13:32
-
13:11
-
12:47
-
12:27
-
11:59
-
11:46
-
11:15
-
11:15
-
10:58
-
10:39
-
10:14
-
09:40
-
09:36
-
09:15
-
00:48
- 11 ноября 2022
-
23:50
-
23:24
-
22:41