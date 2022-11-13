«Мой лучший уровень со времён US Open». Рууд — о победе над Оже-Альяссимом

Норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в первом матче группового этапа Итогового турнира ATP — 7:6 (7:4), 6:4.

«Подача чрезвычайно важна на этом покрытии (в финале ATP. — Прим. «Чемпионата»). Для победы достаточно одного брейка за весь матч, так что нужно действительно сосредоточиться на своей подаче.

Сегодня я хорошо подавал. В последние недели у меня были небольшие проблемы с подачей, поэтому я очень счастлив.

Это один из моих лучших результатов со времён US Open. Последние пару месяцев были несколько сложными, но этому было объяснение», — приводит слова Рууда Ubitennis.

В группе с Руудом и Оже-Альяссимом также выступают испанец Рафаэль Надаль и американец Тейлор Фритц. Их матч состоится сегодня, 13 ноября, и начнётся не ранее 23:00 мск.