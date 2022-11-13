Фритц: я приехал в Турин, чтобы выиграть Итоговый. Только одна цель — победа

Американский теннисист Тейлор Фритц рассказал о своей цели на Итоговый турнир ATP, который проходит с 13 по 20 ноября. Девятая ракетка мира проведёт первый матч соревнований с испанцем Рафаэлем Надалем.

«Победа — моя цель на турнир! Я думаю, всех присутствующих здесь объединяет то, что они приехали, потому что верят, что могут взять титул. Я, очевидно, хочу хорошо выступить, но, как и все остальные, я здесь, чтобы выиграть турнир. Когда стартовал сезон, моей первоначальной целью было попасть в десятку рейтинга. Прошло несколько месяцев, и подумал: «У меня определённо есть все шансы добиться успеха здесь, в Турине». Это стало моей целью, очень рад быть здесь», — приводит слова Фритца пресс-служба ATP.