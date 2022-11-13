Даниил Медведев ответил на вопрос, кто возьмёт титул Итогового турнира

Победитель Открытого чемпионата США – 2021 Даниил Медведев ответил на вопрос о фаворитах Итогового турнира ATP, который проходит с 13 по 20 ноября в Турине (Италия).

«Кто выиграет турнир? Не могу ответить на этот вопрос, потому что надеюсь, что это буду я (смеётся). Но я не из тех парней, которые будут говорить: «Это я выиграю на этой неделе». Это почти суеверие, что после таких фраз победить не получится. Надеюсь, я буду играть в хороший теннис, и постараюсь взять титул.

В этом вся суть Итогового турнира. Каждый матч будет тяжёлым. Игры, где от первого до последнего очка вы должны показывать свой лучший теннис. Это то, за что мы любим такие соревнования. Чувствую себя уверенно, но никогда не знаешь, что произойдёт в первом матче», — цитирует Медведева пресс-служба ATP.