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Шамиль Тарпищев рассказал, чего не хватает Андрею Рублёву для победы на крупных турнирах

Шамиль Тарпищев рассказал, чего не хватает Андрею Рублёву для победы на крупных турнирах
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал причину, из-за которой россиянин Андрей Рублёв не может выиграть титулы на крупных турнирах.

«Он играет однообразно. Ему не хватает разнообразия, смены ритма, игры по счёту. Играет в один теннис. По психике он абсолютно в порядке, но не хватает этого: игры по счёту, где-то подстроиться под разных соперников. У Рублёва один стиль, одна игра и нет плана Б, если что-то идёт не по плану. Если бы было — давно уже мог и «Большой шлем» взять, и что угодно.

А так, он читаем топовыми соперниками. Устаёт — начинает играть хуже. И ещё часть — он не чувствует усталости. Момент, когда надо остановиться, взять паузу, не чувствует. Играет всё подряд, тренируется больше всех, и это не всегда идёт в плюс», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

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