Арина Соболенко опубликовала яркие фото в купальнике

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась новыми фотографиями на своей странице в социальных сетях. Спортсменка выложила фото с отдыха.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АРИНЫ СОБОЛЕНКО

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АРИНЫ СОБОЛЕНКО

«Готовимся к очередной предсезонке», — написала Соболенко в социальных сетях.

Ранее Арина Соболенко выступала на Итоговом турнире WTA, где одолела первую ракетку мира, польскую теннисистку Игу Свёнтек, но проиграла француженке Каролин Гарсии в финальном матче. Соболенко уступила Гарсии со счётом 6:7 (4:7), 4:6.

Также Соболенко стала четвёртой теннисисткой в истории, которой удалось обыграть всех трёх первых ракеток текущего рейтинга на одном турнире. Она смогла одолеть на этом Итоговом турнире Свёнтек (первый номер рейтинга), Онс Жабер (второй номер рейтинга) и Джессику Пегулу (третий номер рейтинга). До Соболенко такого достичь удавалось только Штеффи Граф, Серене и Винус Уильямс.