Арина Соболенко опубликовала яркие фото в купальнике

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась новыми фотографиями на своей странице в социальных сетях. Спортсменка выложила фото с отдыха.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АРИНЫ СОБОЛЕНКО
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АРИНЫ СОБОЛЕНКО
«Готовимся к очередной предсезонке», — написала Соболенко в социальных сетях.
Ранее Арина Соболенко выступала на Итоговом турнире WTA, где одолела первую ракетку мира, польскую теннисистку Игу Свёнтек, но проиграла француженке Каролин Гарсии в финальном матче. Соболенко уступила Гарсии со счётом 6:7 (4:7), 4:6.
Также Соболенко стала четвёртой теннисисткой в истории, которой удалось обыграть всех трёх первых ракеток текущего рейтинга на одном турнире. Она смогла одолеть на этом Итоговом турнире Свёнтек (первый номер рейтинга), Онс Жабер (второй номер рейтинга) и Джессику Пегулу (третий номер рейтинга). До Соболенко такого достичь удавалось только Штеффи Граф, Серене и Винус Уильямс.
- 13 ноября 2022
-
21:45
-
21:40
-
21:14
-
20:47
-
20:28
-
20:01
-
19:20
-
19:19
-
19:15
-
19:00
-
18:39
-
18:06
-
17:28
-
13:52
-
12:29
-
11:55
-
11:06
-
10:52
-
10:16
-
01:12
-
00:54
- 12 ноября 2022
-
21:08
-
16:52
-
15:57
-
14:47
-
13:56
-
13:32
-
13:11
-
12:47
-
12:27
-
11:59
-
11:46
-
11:15
-
11:15
-
10:58