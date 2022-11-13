Рафаэль Надаль — Тейлор Фритц: текстовая онлайн-трансляция матча Итогового турнира

Сегодня, 13 ноября, испанский теннисист Рафаэль Надаль встретится с представителем США Тейлором Фритцем в матче 1-го тура Итогового турнира ATP. Поединок поставлен последним, четвёртым запуском на центральном корте после парного матча и начнётся не раньше 23:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Рафаэль Надаль — Тейлор Фритц.
Надаль ведёт по личным встречам со счётом 2-1. Он побеждал в финале Акапулько-2020 и в четвертьфинале Уимблдона-2022, причём там победа далась ему очень тяжело — 3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6(4). После этого Рафа не вышел на полуфинальный матч, пропустив Ника Кирьоса в финал Уимблдона без борьбы. Фритц же победил Надаля в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (6:3, 7:6(5)), где Рафа тоже был травмирован, и после того турнира выбыл на полтора месяца.
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