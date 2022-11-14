Стефанос Циципас высказался о своей группе на Итоговом турнире ATP

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился мыслями о своих соперниках по группе на Итоговом турнире ATP. Ему предстоит встретиться с сербом Новаком Джоковичем и россиянами Даниилом Медведевым и Андреем Рублёвым. Первый матч Циципас проведёт 14 ноября.

«Группа изначально не должна быть лёгкой, разве не так? Такого рода события вы нечасто получаете в течение года. Это единственное событие в году, которое так требовательно, где интенсивность настолько высока. Независимо от того, с кем вы собираетесь играть. Здесь все равны.



Пока мы не выйдем на корт, это психология, это тяжёлая работа, которую вы должны сделать, чтобы получить хороший результат и убедиться, что всё идёт по плану», — приводит слова Циципаса пресс-служба ATP.