Стефанос Циципас высказался о своей группе на Итоговом турнире ATP
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Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился мыслями о своих соперниках по группе на Итоговом турнире ATP. Ему предстоит встретиться с сербом Новаком Джоковичем и россиянами Даниилом Медведевым и Андреем Рублёвым. Первый матч Циципас проведёт 14 ноября.
«Группа изначально не должна быть лёгкой, разве не так? Такого рода события вы нечасто получаете в течение года. Это единственное событие в году, которое так требовательно, где интенсивность настолько высока. Независимо от того, с кем вы собираетесь играть. Здесь все равны.
Пока мы не выйдем на корт, это психология, это тяжёлая работа, которую вы должны сделать, чтобы получить хороший результат и убедиться, что всё идёт по плану», — приводит слова Циципаса пресс-служба ATP.
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