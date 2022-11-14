Медведев: уже подростком я чуствовал, что Роджер, Рафа и Новак — лучшие в истории
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Победитель Открытого чемпионата США – 2021 Даниил Медведев, во время мероприятия в преддверии итогового турнира в Турине, высказался о звёздах мирового тенниса Роджере Федерере, Рафаэле Надале и Новаке Джоковиче.
«Уже будучи подростком, я чувствовал, что Роджер, Рафа и Новак были лучшими теннисистами в истории. И люди вокруг меня говорили: «Рафе пора уходить, он травмирован».… Я уверен, что ты (обращается к Надалю — прим. «Чемпионата») слышал это много раз. Потом ты доказал, что все ошибались», — заявил Медведев.
На Итоговом турнире в группе россиянин сразится с соотечественником Андреем Рублёвым, сербом Новаком Джоковичем и представителем Греции Стефаносом Циципасом. Первый матч Медведев проведёт с Рублёвым. Встреча состоится 14 ноября.
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